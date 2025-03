Polizei Münster

POL-MS: Drogendealer in Wolbeck festgenommen - Zwei Männer in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Beamte der Kriminalpolizei haben am Dienstag (04.03.) nach umfangreichen Ermittlungen zwei mutmaßliche Drogendealer im Alter von 23 und 29 Jahren festgenommen. Die Männer aus Dortmund stehen im Verdacht, seit Monaten andere Dealer in Münster mit Kokain beliefert zu haben.

In den vergangenen zwei Wochen waren einige Ermittlungen in Wolbeck durchgeführt worden. Polizisten nahmen den 23-Jährigen und den 29-Jährigen am Dienstag nach einem Kokain-Verkauf im Bereich der Münsterstraße in Wolbeck fest.

Im Zuge der folgenden Ermittlungen fanden Einsatzkräfte der Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen in Dortmund weiteres Kokain und Bargeld und stellten beides sicher.

Die beiden Männer mit spanisch-marokkanischer Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell