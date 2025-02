POL-F: 250203 - 0105 Frankfurt - Nordend: Sachbeschädigung durch Feuer an Wahlplakat

Frankfurt (ots) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main fahndet gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main nach 29 unbekannten Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, sich am 25.11.2023 im Frankfurter DBP an Ausschreitungen gegen Polizei- und Ordnungsdienstkräfte beteiligt zu haben. Im Vorfeld des ...

mehr