Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250203 - 0103 Frankfurt - Sachsenhausen: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs im Deutsche Bank Park (DBP) am 25.11.2023

Frankfurt (ots)

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main fahndet gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main nach 29 unbekannten Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, sich am 25.11.2023 im Frankfurter DBP an Ausschreitungen gegen Polizei- und Ordnungsdienstkräfte beteiligt zu haben.

Im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart wurden die eingesetzten Kräfte im Heimfanbereich (Block 40) aus einer Menge heraus, in der sich die Tatverdächtigen befunden haben sollen, mit Absperrgittern, Fahnenstangen, Feuerlöschern, Mülltonnen, Pyrotechnik etc. beworfen.

Von den Taten existiert Videomaterial. Die unter dem Link https://k.polizei.hessen.de/1881311074 einzusehenden Ablichtungen zeigen die Tatverdächtigen der o. a. Gewalttaten.

Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main fragen: Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter 069 - 755 3 25 11, per E-Mail an: hinweis.soko2511.ppffm@polizei.hessen.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

