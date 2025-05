Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl - Die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Weil er ein Ersatzteil für einen Computer erwerben wollte, traf sich ein 32-Jähriger aus Aachen am Sonntagabend, 4. Mai 2025, mit dem vermeintlichen Verkäufer auf der Beckeradsdelle in Buer. Die beiden hatten sich zuvor über eine Online-Verkaufsplattform auf eine Abholung gegen Barzahlung geeinigt. Der 32-Jährige traf am vereinbarten Treffpunkt, einer Einfahrt der Beckeradsdelle, auf zwei Männer. Im Rahmen der Geldübergabe sprühte einer der Tatverdächtigen dem Aachener Reizgas in sein Gesicht. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit einem erbeuteten niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag in Richtung der Straße Am Gaswerk. Trotz der Wirkung des Reizstoffes gelang es dem 32-Jährigen, einen der Männer, ein 25-jähriger Gelsenkirchener, bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Einsatzkräfte wurden durch einen in der Nähe des Tatorts befindlichen Bekannten des Aacheners hinzugerufen. Die Beamten leiteten eine Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen ein und riefen einen Rettungswagen, der den Angegriffenen vor Ort medizinisch behandelte.

Der bislang flüchtige Tatverdächtige ist circa 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, trug einen kurzen Bart und dunkelblonde Haare, war von kräftiger Statur und mit einer schwarzen Kappe, einer grünen Jacke, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Wer Hinweise zu dem Flüchtigen oder dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell