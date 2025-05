Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneuter Einbruchdiebstahl

Nordsehl (ots)

(Kun)In der Nacht von Montag, den 19.05.2025, 21:45 Uhr auf Dienstag, den 20.05.2025, 8:30 Uhr kam es in Nordsehl im Bereich der Landstraße erneut zu einem Einbruch in ein Gehöft. Eine noch unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine frei stehende Scheune ein und entwendete u. a. einen Winkelschleifer und diverse Pflanzenschutzmittel. In der vergangenen Zeit kam es zu mehreren gleich gelagerten Taten in diesem Bereich. Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell