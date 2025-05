FW-LFVSH: Landesfeuerwehrversammlung 2025: Feuerwehr blickt zuversichtlich in die Zukunft - Talkrunde mit RS.H-Moderator und hochkarätigen Gästen zum Thema Katastrophenschutz

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Neumünster - Mit 139 Delegierten, Gästen aus Politik, Verwaltung und der Blaulichtfamilie fand am Samstag (10. Mai) die Landesfeuerwehrversammlung 2025 in den Holstenhallen Neumünster statt. Höhepunkt der diesjährigen Versammlung war die Talkrunde, die erstmalig in das Programm aufgenommen wurde. Unter der Leitung von R.SH-Radiomoderator Fabian Pede diskutierten Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein (CDU), Staatssekretärin des Innenministeriums Magdalena Finke, Landtagsabgeordneter Dirk Kock-Rohwer (Grüne) sowie Thomas Köstler, Vorstandsmitglied des Landesfeuerwehrverbandes und Chef der Berufsfeuerwehr Lübeck, über zentrale Zukunftsthemen der Gefahrenabwehr. Im Fokus: Bevölkerungsschutz, Kritische Infrastrukturen und der geforderte "O-Plan" für den Zivil- und Bevölkerungsschutz in Schleswig-Holstein.

Bericht des Landesbrandmeisters Jörg Nero

Landesbrandmeister Jörg Nero betonte in seiner Rede die Bedeutung von Traditionen in der Feuerwehr: "Die Zukunftsfähigkeit unserer traditionellen Feuerwehr mit all ihren Formen wird manchmal belächelt, hinterfragt und als überholungsbedürftig erklärt. Traditionen sind jedoch geprägt von Beobachtungen, Erfahrungen und Nachhaltigkeit. Sie haben uns aber nie daran gehindert, für sinnvolle Neurungen offen zu sein", so Nero.

Moderne Technik und taktische Entwicklungen helfen, die Einsatzfähigkeit zu steigern und Prozesse zu verbessern. Gleichzeitig warnt der Landesbrandmeister vor einer zu einseitigen technischen Fokussierung - es müsse ebenso in die Menschen hinter der Feuerwehr investiert werden.

Besorgt zeigte sich der Landesbrandmeister über die ungesicherte Finanzierung wichtiger Integrations- und Demokratieprojekte wie das Programm des Bundesinnenministeriums "Zusammenhalt durch Teilhabe". Er forderte die anwesende Bundestagsabgeordnete dazu auf, die Finanzierung für die teilnehmenden Landesfeuerwehrverbände auf Bundesebene für die neue Projektphase sicherzustellen. Ein besonderes Augenmerk lag außerdem auf dem Bereich Katastrophenschutz. Hier müsse die Rolle der Feuerwehr gesetzlich klarer definiert und besser unterstützt werden, hieß es. "Wir sind in unseren Gedanken, in unseren Reden und Planungen zu oft zu pessimistisch eingestellt. Wir alle zusammen sind gut aufgestellt, wir sind gut ausbildet, gut ausgerüstet, - uns sollte vor der Zukunft nicht bange sein. Feuerwehr kann das. Einfach mal machen", sagte Nero abschließend und optimistisch in die Zukunft blickend.

Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack überbrachte die Grüße der Landesregierung und sprach von Investitionen, die bereits für den Katastrophenschutz getätigt wurden, und trotzdem gebe noch viel zu tun. "Unser Ziel ist es, Feuerwehren für Herausforderungen der Zukunft zu stärken", so die Ministerin. Grußworte der gastgebenden Stadt Neumünster wurden durch den Ersten Stadtrat Michael Knapp übermittelt.

Ehrungen, Beförderungen und neue Berufungen

Aufgrund seiner 30-jährigen Verdienste als Mitarbeiter im Landesfeuerwehrverband wurde Holger Bauer zum Ehrenmitglied des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein ernannt.

Folgende Feuerwehrkameraden wurden außerdem für ihr außerordentliches Engagement geehrt: - Schleswig-Holsteinisches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold: Staatssekretär a.D. Jörg Sibbel - Schleswig-Holsteinische Ehrennadel in Gold: Kreisbrandmeister (Ostholstein) Michael Hasselmann - Über eine besondere Überraschung freuten sich zwei junge Feuerwehrkameraden von der Feuerwehrbasis aus dem Kreis Steinburg: Sie erhielten für ihren aktiven Einsatz in der Feuerwehr das Schleswig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze: BM Joshua Schroer und OLM Sebastian Möller

Die Beförderung des neugewählten Landesjugendfeuerwehrwartes Rüdiger König zum Ersten Hauptbrandmeister wurde ebenfalls in feierlichem Rahmen vollzogen.

Im Bereich der Facharbeit kam es zu folgenden personellen Veränderungen:

Abberufungen:

- Ralf Thöne (Fachleiter PSNV) - Michael Hasselmann (Fachleiter Katastrophenschutz) - Dr. Stefan Paululat (Fachleiter Medizin, abwesend) - Jens-Gerrit Jürgen Lunden (Fachleiter Information und Kommunikation, abwesend)

Berufungen:

- Lars Linden von der Feuerwehr Altenholz (Fachleiter Information und Kommunikation)

Außerdem wurden 10 neue Konfliktberater berufen, die zukünftig Feuerwehren in Schleswig-Holstein beratend in Konfliktsituationen zur Seite stehen werden.

Im Rahmen der Landesversammlung wurde zudem die neue Feuerwehrwurst vorgestellt, die in Kooperation mit den CITTI-Märkten entwickelt wurde. Ein Teil der Verkaufserlöse kommt direkt der Jugendfeuerwehr Schleswig-Holstein zugute und unterstützt damit die Feuerwehr-Nachwuchsarbeit im Land.

Parallel zur Landesfeuerwehrversammlung fand zum dritten Mal in den Holstenhallen auch die begleitende Feuerwehrmesse statt. Erstmals präsentierten sich über 20 Aussteller aus dem Bereich Feuerwehrtechnik, -ausrüstung und -dienstleistungen ihre Innovationen und Lösungen. Die Messe bot den Teilnehmenden, aber auch Besucherinnen und Besuchern von außerhalb die Gelegenheit, sich über neueste Entwicklungen im Feuerwehrbereich zu informieren und direkt mit Herstellern und Anbietern ins Gespräch zu.

