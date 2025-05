Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Feuerwehrwurst aus Schleswig-Holstein und für Schleswig-Holstein mit Spende an die Jugendfeuerwehr - jetzt neu im CITTI Markt

Kiel (ots)

Feuerwehrwurst kaufen und 50 Cent spenden

Die Feuerwehrwurst ist ein gemeinsames Projekt des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein, der Firma HOPPE und den CITTI Märkten. Pro verkaufter Packung spendet CITTI 50 Cent an die Schleswig-Holsteinische Jugendfeuerwehr. Die Spende trägt dazu bei, das Ausbildungsangebot auszubauen und neue Projekte zu realisieren, die den Nachwuchs der Feuerwehr bestmöglich fördern.

Einführungsevent Mitte Mai

Der große Start des Feuerwehrwurst-Verkaufs findet mit Probierstand im CITTI Markt im Rahmen des regionalen Schlemmer-Events Mitte Mai statt. Besonderes Highlight für Familien: Der umfangreiche Feuerwehraufbau inklusive Feuerlöschtrainer, Löschfahrzeug und Mitmach-Aktionen vor dem CITTI-PARK. Der Landesfeuerwehrverband stellen hier gemeinsam mit Feuerwehren aus Schleswig-Holstein das Projekt "Feuerwehrwurst" am Info-Mobil vor:

Am Donnerstag, den 15. Mai im CITTI Markt Flensburg, von 11-18 Uhr Am Freitag, den 16. Mai in Kiel, von 11-18 Uhr Am Samstag, den 17. Mai in Lübeck, von 10-17 Uhr.

Einladung zum Pressetermin

Wir laden Sie am Freitag, den 16. Mai um 14 Uhr in Kiel vor dem CITTI-PARK am Info-Mobil der Feuerwehr, mit CITTI Markt Fleischermeister Joscha Pröwing, Landesgeschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes SH, Volker Arp, der Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Landesfeuerwehrverband SH, Mareike Dahms, dem Landesbrandmeister, Jörg Nero, dem Landesjugendfeuerwehrwart, Rüdiger König und Hannah Sophie Senkpiehl, unser Cover-Gesicht der Feuerwehrwurst von der Jugendwehrfeuerwehr zum persönlichen Pressetermin ein.

Für weitere Informationen, Absprachen zu Filmaufnahmen und Anmeldung zum Pressetermin wenden Sie sich bitte an:

Mareike Dahms

Referentin Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0431 / 2000 82-16 Mobil: 015789343188 E-Mail: m.dahms@lfv-sh.de

Wir freuen uns auf Sie!

Mehr zur Feuerwehrwurst und der beeindruckenden Arbeit des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein und der Jugendfeuerwehr SH finden Sie auf: cittimarkt.de/feuerwehr

