FW-LFVSH: Mitgliederzuwachs und Strukturreform: Jugendfeuerwehr Schleswig-Holstein stellt Weichen für Zukunft und zeigt klare Haltung

Barsbüttel/SH - Auf der diesjährigen Landesjugendfeuerwehrversammlung (5. April) in Barsbüttel wurde deutlich: Die Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein sind auf einem guten Kurs. Rüdiger König, erstmals offiziell als Landesjugendfeuerwehrwart auf der Landesjugendfeuerwehrversammlung, stellte in seinem Jahresbericht nicht nur die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen vor, sondern betonte auch die gesellschaftliche Relevanz des Engagements in der Jugendfeuerwehr.

Wachstum, Struktur und ein starkes Team

Die Mitgliederzahlen steigen weiter: Insgesamt engagieren sich 12.249 Kinder und Jugendliche in den Jugendfeuerwehren und Kinderabteilungen des Landes - ein Zuwachs von 307 Mitgliedern. Besonders erfreulich: 2024 wurden acht neue Kinderabteilungen sowie drei neue Jugendfeuerwehren gegründet. "Es ist euch und uns immer noch möglich, weiße Flecken in der Jugendfeuerwehrlandschaft zu finden und zu schließen", freute sich König, der weiter sagte: "Das schönste Hobby schlechthin steht weiterhin hoch im Kurs."

Auch strukturell wurden wichtige Weichen gestellt. Mit der neuen Jugendordnung der schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehr werden die Bereiche "Kinderabteilungen" und "Basisarbeit" offiziell als Fachbereiche in die Landesstruktur integriert. "Insbesondere der Fachbereich Kinderabteilungen war ein langgehegter Wunsch - wir geben diesem aufstrebenden Bereich nun ein eigenes Sprachrohr im Landesjugendfeuerwehrausschuss", erklärte König. Die offizielle Bestätigung durch die Landesfeuerwehrversammlung steht noch aus, wird jedoch auf der Versammlung im Mai erwartet. Die Wahlen der Leitungen der neuen Fachbereiche erfolgen dann im nächsten Jahr.

Wechsel an der Spitze und neue Impulse

Die Landesjugendfeuerwehrversammlung wurde auch für personelle Veränderungen genutzt: Sascha Keßler aus Flensburg wurde zum neuen Fachbereichsleiter Bildung gewählt. Für sein bereits jetzt schon langjähriges Engagement für die Schleswig-Holsteinische Jugendfeuerwehr wurde er mit der Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Gold ausgezeichnet. Außerdem erhielt Gerlinde Langeloh für ihr Engagement als Kreisjugendfeuerwehrwartin in Pinneberg die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber. Thomas Voß, Landesjugendfeuerwehrwart aus Sachsen-Anhalt, erhielt die Leistungsspange der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr in Bronze. Nicht schlecht staunte auch Landesjugendfeuerwehrwart Rüdiger König, als er mit der Leistungsspange der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr in Silber überrascht und ausgezeichnet wurde.

Aus ihrem Amt verabschiedet wurde Valerie Konstanti, die nach zwei Jahren an der Spitze des Landesjugendfeuerwehrforums nun neue Wege geht. Die Wahl ihrer Nachfolgerin steht in Kürze an. Noch recht neu dabei ist Lennart Golz, der im vergangenen Jahr als Teil der Doppelspitze des Jugendforums ins Amt gewählt wurde. Gemeinsam blickten die beiden auf das vergangene Jahr zurück - und machten dabei deutlich, dass das Jugendforum sowie die Jugendfeuerwehr insgesamt entschieden für ein respektvolles Miteinander stehen und sich klar gegen Ausgrenzung und Hass aussprechen.

Demokratie stärken - Engagement fördern

Auch König nutzte die Gelegenheit, um gesellschaftspolitische Themen anzusprechen: "Die Jugendfeuerwehr steht für Gemeinschaft, Verantwortung und Zusammenhalt - Werte, die das Fundament einer starken Demokratie bilden." In Zeiten mit Herausforderungen wie Nachwuchsgewinnung, veränderten Lebenswelten junger Menschen und dem demografischen Wandel sei es wichtiger denn je, junge Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. "Wir müssen Wege finden, junge Menschen für den ehrenamtlichen Dienst zu begeistern und ihnen zeigen, dass sie mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Gerade in Zeiten, in denen populistische Strömungen versuchen, unsere Werte in Frage zu stellen, müssen wir zeigen, dass wir für eine offene, demokratische Gesellschaft einstehen. Mit unserem Einsatz setzen wir ein klares Zeichen: wir helfen, wir halten zusammen, wir gestalten Zukunft."

Ein neues, sensibles Thema, das die SHJF im Jahr 2025 besonders beschäftigen wird, ist der Aufbau eines umfassenden Kinderschutzkonzepts. Ziel ist es, alle Veranstaltungen und Strukturen der Jugendfeuerwehr auf mögliche Schwachstellen hin zu prüfen und klare Standards zu etablieren. "Ich sehe das als notwendige Inventur für unsere Arbeit", so König. Seinen Bericht schloss König mit einem herzlichen Dank an alle, die die erfolgreiche Jugendarbeit im Land möglich machen.

Die Ehrungen im Überblick:

Sascha Keßler - Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Gold Gerlinde Langeloh - Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber Rüdiger König - Leistungsspange der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr in Silber Thomas Voß - Leistungsspange der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr in Bronze

Berufung zum/zur Ausbilder:in in der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr: David Berner Julia Schrandt Daniel Heiden

Berufung zum Abnahmeberechtigten für die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr: Detlef Neumann Markus Bobrowski

