POL-BN: Bonn-Lengsdorf: Fahrradfahrer verletzt zwei Fußgänger und flüchtet

Bonn (ots) - In der Tatzeit von Montag (03.02.2025), 03:00 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigten bislang Unbekannte die Außenspiegel von insgesamt vier Fahrzeugen in Bonn-Castell. Die Autos waren in der Eduard-Spoelgen-Straße bzw. in der Karl-Legien-Straße geparkt. Wem im Tatzeitraum rund um die Tatorte verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zum ...

