Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Unbekannte beschädigten mehrere Autos - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In der Tatzeit von Montag (03.02.2025), 03:00 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigten bislang Unbekannte die Außenspiegel von insgesamt vier Fahrzeugen in Bonn-Castell. Die Autos waren in der Eduard-Spoelgen-Straße bzw. in der Karl-Legien-Straße geparkt.

Wem im Tatzeitraum rund um die Tatorte verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell