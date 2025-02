Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Lebensgefahr: Warnung vor dem Betreten von Eisflächen

Seit einigen Tagen herrschen in Schleswig-Holstein teils zweistellige Minusgrade. Vielerorts sind Seen, Flüsse und Teiche zugefroren. Doch was stabil erscheint, kann trügerisch sein - das Eis kann plötzlich brechen und lebensgefährlich werden. Daher warnen wir als Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein dringend davor, Eisflächen zu betreten. Selbst wenn die Oberfläche gefroren wirkt, kann die Tragfähigkeit der Eisschicht stark variieren. Strömungen, Temperaturschwankungen und ungleichmäßige Eisbildung machen das Eis unberechenbar.

Richtig handeln bei Einbruch ins Eis

Wer auf dem Eis ein knackendes Geräusch wahrnimmt, sollte sich flach hinlegen, um das Gewicht besser zu verteilen, und vorsichtig Richtung Ufer robben. Falls man ins Eis einbricht, gilt es, Ruhe zu bewahren und hektische Bewegungen zu vermeiden, da diese die Unterkühlung beschleunigen und wertvolle Kräfte rauben.

Außenstehende sollten sofort den Notruf 112 wählen. Es gilt immer: Die eigene Sicherheit hat oberste Priorität. Betreten Sie die Eisfläche möglichst nicht selbst. Stattdessen kann mit langen Gegenständen wie Ästen oder Schals versucht werden, der eingebrochenen Person eine Rettungsmöglichkeit geboten zu werden. Wer selbst aus dem Wasser klettern muss, sollte versuchen, sich bäuchlings auf das Eis zu ziehen und mit den Füßen gegen das Lochende abzustützen. Gelingt das, ist es wichtig, sich flach auf dem Eis liegend Richtung Ufer zu bewegen, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Nach der Rettung sollte die nasse Kleidung sofort durch trockene ersetzt werden.

Übrigens: So kann der Feuerwehr im Winter geholfen werden

In der kalten Jahreszeit können Hydranten durch Schnee und Eis blockiert sein. Bitte achten Sie darauf, Hydranten in Ihrer Umgebung freizuhalten, damit die Feuerwehr im Notfall schnellen Zugang hat. Jede Minute kann entscheidend sein.

