Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Einladung zum Pressetermin: Sicherheit in der Advents- und Winterzeit

Kiel (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

wir laden Sie herzlich zu einem Pressetermin ein, bei dem wir auf die Gefahren während der Adventszeit, zu Silvester und in den Wintermonaten allgemein aufmerksam machen möchten. Die festliche Stimmung in der Adventszeit bringt besondere Herausforderungen mit sich, denn trockene Weihnachtsbäume, dekorierte Adventskränze und brennende Kerzen erhöhen das Risiko von Bränden - vor allem, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt.

Auch die Gefahren durch Feuerwerkskörper zu Silvester stehen im Fokus des Termins. Besonders in der Silvesternacht sind Feuerwehr und Rettungsdienst häufig im Dauereinsatz, da viele Risiken, die von Böllern, Raketen und anderen Knallkörpern ausgehen, nach wie vor unterschätzt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Plön unterstützt uns vor Ort bei diesem Termin und wird mit anschaulichen Demonstrationen verdeutlichen, welche Gefahren von Feuerwerk und offenen Flammen ausgehen können. Gleichzeitig möchten wir konkrete Maßnahmen aufzeigen, wie sich Unfälle und Brände vermeiden lassen. Für Ihre Fragen und Interviews steht Landesbrandmeister Jörg Nero gerne zur Verfügung.

Zusätzlich nutzen wir diesen Anlass, um den zweiten landesweiten Feuerwehraktionstag am 1. Dezember 2024 anzukündigen. An diesem Tag werden Feuerwehren in ganz Schleswig-Holstein vielfältige Programme in ihren Gemeinden anbieten. Alle Feuerwehrmitglieder sind außerdem dazu eingeladen, durch das Tragen ihrer Feuerwehrkleidung das Thema Feuerwehr im Alltag sichtbar zu machen.

Der Pressetermin findet statt:

Datum: Freitag, 29. November 2024 Uhrzeit: 10:00 Uhr Ort: Freiwillige Feuerwehr Plön Am alten Güterbahnhof 3 24306 Plön

Um eine bessere Planung zu ermöglichen, bitten wir Sie, sich vorab unter m.dahms@lfv-sh.de oder telefonisch unter 0431 2000 82 16 bzw. 01578 9343188 anzumelden. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und danken Ihnen im Voraus für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema.

Mit freundlichen Grüßen

Mareike Dahms

Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell