FW-LFVSH: Presse- und Medieneinladung: Landesweiter Tag der Feuerwehren am 1.12.2024

am 1.12.2024 feiern wir bereits zum zweiten Mal - passend zur Notrufnummer 112 - den landesweiten Tag der Feuerwehren in ganz Schleswig-Holstein. Zahlreiche Feuerwehren im ganzen Bundesland beteiligen sich an diesem Aktionstag und organisieren vor Ort vielfältige Programme und Aktionen, um ihre Aufgaben, ihr Ehrenamt und ihre Bedeutung für die Gesellschaft zu präsentieren.

Zusätzlich sind alle Feuerwehrmitglieder aufgerufen, an diesem Tag in Feuerwehrkleidung durch den Alltag zu gehen. Dadurch möchten wir die Präsenz und Wahrnehmung der Feuerwehr auch im persönlichen Umfeld stärken.

Ziele des Aktionstages:

- Die Arbeit der Feuerwehren sichtbar machen und ihre Bedeutung hervorheben. - Auf die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr aufmerksam machen. - Neue Mitglieder für die Feuerwehr begeistern.

Der Aktionstag, der im vergangenen Jahr im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein mit großem Erfolg Premiere feierte, bietet auch in diesem Jahr spannende Einblicke in die Arbeit und das Engagement der Feuerwehren. Dank des 1. Advents fällt der Aktionstag auf einen Sonntag, sodass die Feuerwehren den gesamten Tag für ihre Aktionen nutzen können.

Wir laden Sie herzlich ein, über den landesweiten Feuerwehrtag zu berichten. Gerne stellen wir Ihnen Kontakte zu teilnehmenden Feuerwehren und Ansprechpartnern zur Verfügung.

