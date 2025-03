Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Wie gut ist Schleswig-Holstein auf den Ernstfall vorbereitet? Feuerwehren diskutieren über O-Plan für Bevölkerungsschutz in SH

Auf der gestrigen (27.03.) Feuerwehrausschusssitzung des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein im Schloss Gottorf gab es klare Worte von Landesbrandmeister Jörg Nero: Die Feuerwehren Schleswig-Holsteins wünschen sich eine echte Zeitenwende beim Thema Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie beim Katastrophenschutz. Auslöser war die Regierungserklärung von Ministerpräsident Daniel Günther am Mittwoch im Landtag, in der die Themen Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz keine Erwähnung fanden und auch von den restlichen Politikerinnen und Politikern nur sehr am Rande thematisiert wurden - trotz der anstehenden Verteilung von Sondervermögensmitteln aus Bundesmitteln.

"Die häufig erwähnte Zeitenwende im Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie im Katastrophenschutz habe ich bislang noch nicht wahrnehmen können", erklärte der Landesbrandmeister. Weiter sagte er: Es brauche einen Operationsplan (O-Plan) für Bevölkerungsschutz in Schleswig-Holstein, eine saubere Beurteilung der Lage, einen sicheren Entschluss und die Umsetzung von Maßnahmen. Der Landesbrandmeister betonte weiter, dass die Feuerwehren in Schleswig-Holstein bereit seien, sich aktiv einzubringen. Gerne nehme der Landesfeuerwehrverband die Einladung zur Beteiligung an einer Task Force "Zivile Verteidigung" an, jedoch seien auch klare Strategien und Entscheidungen erforderlich. Der Landesfeuerwehrverband werde sich weiterhin intensiv für diese Themen einsetzen und den Austausch mit der Landesregierung suchen.

Neue Gesichter im Ausschuss begrüßt

Neben den Gesprächen zum Bevölkerungsschutz wurden auch weitere verbandliche Themen besprochen und beschlossen, darunter der Haushalt des Landesfeuerwehrverbandes.

Zudem konnte der Feuerwehrausschuss zwei neue Mitglieder begrüßen: Ostholsteins Landrat Timo Gaarz, der als Vertreter der 11 Kreise für den Landkreistag im Feuerwehrausschuss und bei der Landesfeuerwehrversammlung tätig sein wird, sowie Holger Bajorat, Bürgermeister von Stolpe, der als Vertreter des Gemeindetags neu in den Feuerwehrausschuss und die Landesfeuerwehrversammlung aufgenommen wurde.

Fortführung des 112-Tags

Ein weiteres wichtiges Thema war die Fortführung des 112-Tags, der auch in diesem Jahr wieder am 1.12. stattfinden soll. "Viele Feuerwehren haben bereits signalisiert, dass sie den Tag fest eingeplant haben und aktiv daran teilnehmen möchten - auch wenn er in diesem Jahr auf einen Montag fällt", so Nero. Der Landesfeuerwehrverband begrüße dieses Engagement und werde daher den Feuerwehr-Aktionstag auch in diesem Jahr fortführen.

