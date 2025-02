Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Spritztour mit Papas Auto - Stuhr, Verletzte bei Unfall an Kreuzung - Schwaförden, Pkw überschlägt sich, Insassen unverletzt ---

Diepholz (ots)

Syke - Spritztour mit Papa Auto

Ein 15-Jähriger hat in der Nacht zu Montag in Syke mit dem Auto seiner Eltern eine Spritztour unternommen. Die Polizei stoppte und kontrollierte den Pkw gegen 00.10 Uhr in der Hohe Straße. Da die Eltern schliefen, hatte sich der 15-Jährige den Schlüssel des Pkw genommen und hatte eine Tour unternehmen wollen. Pech nur, dass die Polizei ihn erwischte. Die Fahrt war damit zu Ende, den Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher. Im Anschluss brachten sie den 15-Jährigen wieder zurück und übergaben ihn an seine Eltern.

Bassum - Pkw landet am Baum

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr ist eine 31-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw in der Straße Osterbinde gegen einen Baum gefahren. Die 31-Jährige befuhr die Straße Osterbinde in Richtung Neubruchhausen. In einer Linkskurve geriet sie nach rechts von der Straße, fuhr durch den Seitenraum und prallte letztendlich gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt. Eine mögliche Unfallursache ist nach Angaben der Fahrerin ein Fuchs, der die Fahrbahn kreuzte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Stuhr - Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Varreler Landstraße / Kirchuchtinger Landstraße / Stuhrer Landstraße sind am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr zwei Fahrer verletzt worden. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Varreler Landstraße und wollte an der Kreuzung nach links in die Kirchhuchtinger Landstraße abbiegen. Er übersah dabei den Pkw eines 23-jährigen Fahrers, der die Kreuzung von der Stuhrer Landstraße geradeaus in Richtung Varreler Landstraße überqueren wollte. Bei der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt. An ihren Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen mindestens 12000 Euro.

Schwaförden - Pkw überschlägt sich

Glück im Unglück hatten am Sonntagnachmittag der 19-jährige Fahrer und zwei seiner Mitfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Straße Zum Sandberg. Gegen 16.10 Uhr geriet der 19-Jährige, aus noch unbekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich und blieb kopfüber auf einem Acker liegen. Der Fahrer und seine zwei Mitfahrer blieben unverletzt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro.

Siedenburg - Alkoholisiert Unfall verursacht

In der Nacht zum Montag gegen 01.30 Uhr ist ein 21-jährige Fahrer mit seinem Pkw in der Mühlenstraße verunfallt, danach zunächst geflüchtet, aber dann doch die Polizei gerufen. Der 21-Jährige befuhr die Mühlenstraße in Richtung Borstel. In einer Rechtskurve geriet er nach links von der Straße ab, kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und mit einem geparkten Pkw. Danach fuhr er noch weiter, um dann doch anzuhalten und die Polizei zu rufen. Der 21-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab 0,8 Promille. Es entstand ein Schaden von insgesamt mindestens 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell