POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 02.02.2025

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Brand eines privaten Mülldepots

Am Samstag, dem 01.02.2025, gegen 18:00 Uhr, geriet auf einem Privatgrundstück in der Straße "Am Gottesgraben" in Wagenfeld ein Mülldepot in Brand. Durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Wagenfeld konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,00 Euro. Zu der Brandursache können bisher keine Angaben gemacht werden.

Asendorf - Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstagvormittag wollte ein 74-jähriger Mann aus Schortens, gegen 11:00 Uhr, mit seinem PKW-Gespann von der Bundesstraße 6 auf die Straße "Dankleffs Feld" abbiegen. Ein dahinter fahrender 24-jähriger Mann aus Nienburg übersah in seinem Ford Mustang den Abbiegevorgang und fuhr ungebremst auf den Anhänger des 74-Jährigen auf. Beide PKW und der Anhänger wurden durch den Unfall beschädigt. Der Ford Mustang und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße wurde im Bereich des Unfallortes für eine Stunde gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

