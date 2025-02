Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.02.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Sachbeschädigung am PKW

In der Friesenstraße in Diepholz wurde am Freitag, dem 30.01.2025, zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr, ein PKW VW zerkratzt. Hier stellt der Fahrzeughalter einen Kratzer auf der Motorhaube fest. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfälle mit Verletzten

Gleich zwei Unfälle mit verletzten Personen ereigneten sich am gestrigen Tag in Sulingen, bei welchen jeweils beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen wurde und es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, beabsichtigte die 37-jährige Diepholzerin mit ihrem Pkw nach links von der B214 abzubiegen. Hierbei übersah sie den 55-jährigen Staffhorster, welcher ihr mit seinem Transporter entgegenkam. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw in einen gegenüberliegenden Graben geschleudert wurde. Die Diepholzerin verletzte sich leicht. Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, beabsichtigte ein 22-jähriger Sulinger in Höhe der dortigen Tankstelle mit seinem Pkw nach links von der B61 abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Lkw eines 62-jährigen Fahrzeugführers aus Zetel, sodass es zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Beide Beteiligte sowie zwei weitere Insassen aus dem Pkw wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt.

Bassum - Räuberischer Diebstahl in einem Kaufhaus an der Syker Straße - Täter ermittelt

Am 30. Januar 2025 kam es um 10:42 Uhr in einem Kaufhaus an der Syker Straße in Bassum zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 34-jähriger Mann nahm zwei Schachteln Zigaretten aus der Auslage, legte jedoch nur eine davon zur Zahlung vor. Nachdem er das Geschäft verließ, wurde er von einer aufmerksamen Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen. Der Täter riss sich gewaltsam los und entkam. Dank schneller Ermittlungen konnte der Mann identifiziert werden.

Syke - Randalierer im Regionalexpress

Am Mittwochnachmittag, dem 30.01.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es im Regionalexpress von Osnabrück nach Bremen zu einem Zwischenfall. Ein 34-jähriger Mann sorgte durch lautstarkes und aggressives Verhalten für Unruhe unter den Fahrgästen. Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn griffen ein und fixierten den Mann bis zur Ankunft am Bahnhof Syke. Dort übernahm die Polizei den Randalierer und führte ihn kurzfristig dem Gewahrsam zu.

Twistringen - Einbruch in Schützenhalle: Täter entwenden Alkohol

Am Freitag, dem 31. Januar 2025, zwischen 09:00 Uhr und 16:11 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Gebäude des Schützenvereins in Twistringen-Mörsen ein. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe ein, verschafften sich so Zugang zum Vereinsheim und entwendeten diverse Alkoholika. Vor Ort konnten mehrere leere Flaschen sichergestellt werden, die nun kriminaltechnisch untersucht werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Stuhr - Versuchter Einbruch in Transporter

In der Nacht von Donnerstag, 30.01.2025, auf Freitag, 31.01.2025, versuchten mehrere Täter zwei Firmentransporter in Stuhr/Gr.-Mackenstedt, in der Straße "Im Meer", aufzubrechen. Die Täter hatten schon bei beiden Fahrzeugen versucht eine Tür gewaltsam zu öffnen, als eine Alarmanlage auslöste und die Täter in die Flucht schlug. An den Transportern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,00 EUR

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwochnachmittag, 29.01.2025, bis Donnerstagmorgen, 30.01.2025, wurde ein VW T-Roc mit Münchener Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Weyhe-Leeste in der Schulstraße. Der VW war ordnungsgemäß geparkt. Vermutlich wollte der Unfallverursacher neben dem VW ein- oder ausparken. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

