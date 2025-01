Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Vorfahrt missachtet - Syke, Mit Radfahrer kollidiert - Weyhe, Auffahrunfall mit Verletzten ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Barnstorf - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.55 Uhr sind zwei Pkw an der Einmündung Osnabrücker Straße (B 51) / Peperweg kollidiert. Ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw war aus dem Peperweg nach links auf die Osnabrücker Straße eingebogen und hatte nicht auf den Verkehr geachtet. Sein Pkw kollidierte mit dem Pkw einer 24-jährigen Fahrerin, die auf der Osnabrücker Straße unterwegs war. Beide Fahrer bleiben unverletzt, die beiden Fahrzeuge waren aber nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Syke - Mit Radfahrer kollidiert

Am Donnerstagabend gegen 18.35 Uhr sind in Barrien, An der Wassermühle, ein Radfahrer und ein Pkw kollidiert. Der 71-jährige Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Beide befuhren in gleicher Richtung die Straße An der Wassermühle. Als der Radfahrer nach links abbiegen wollte, überholte ihn der 74-Jährige mit seinem Pkw und beide kollidierten. Bei dem Zusammenstoß wurde der 71-Jährige leicht verletzt. Am Fahrrad und am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Weyhe - Auffahrunfall mit Verletzten (Foto)

Am Freitagmorgen gegen 07.10 Uhr wurden bei einem Auffahrunfall in der Syker Straße (B 6) zwei Fahrer leicht verletzt. Eine 50-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Syker Straße links in die Grützmacher Straße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie anhalten. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf, dabei wurde der Pkw des 84-Jährigen noch gegen eine Baustellenampel geschleudert. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Auffahrunfall und die Bergung der Fahrzeuge kam es zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell