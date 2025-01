Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Firma - Siedenburg, Einbruch in Wohnhaus - Syke, Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Firma

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, in die Lagerhalle einer Firma in der Kladdinger Straße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster des Firmengebäudes. Anschließend brachen sie das Schloss zur Lagerhalle auf. Aus der Halle wurde u.a. ein Akkubohrer entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Hannoverschen Straße (B 6) ist am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer eines Lieferwagens wollte von der Hannoverschen Straße nach links abbiegen. Er übersah dabei im Gegenverkehr den Pkw der 25-jährigen Fahrerin und beide Fahrzeuge kollidierten. Die 25-Jährige wurde dabei verletzt, musste vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. Der Schaden beträgt ca. 5500 Euro.

Syke-Barrien - Verkehrsunfall mit Verletzten

An der Kreuzung Barrier Straße / An der Wassermühle wurden am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwei Fahrer verletzt. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer übersah an der Kreuzung den vorfahrberechtigten Pkw eines 31-jährigen Fahrers und beide kollidierten. Der Pkw des 42-Jährigen wurde anschließend gegen einen an der Kreuzung stehenden Pkw einer 33-jährigen Fahrerin geschleudert. Die beiden 31- und 42-jährigen Fahrer erlitten Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt ca. 16000 Euro.

Siedenburg - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag im Laufe des Tages von 16.15 Uhr bis 21.45 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Päpser Heide eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Hauses und gelangten so ins Haus. Hier wurden mehrere Räume durchsucht. Mit dem Diebesgut Bargeld und einer Play Station flüchteten die Täter wieder. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

