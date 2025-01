POL-DH: --- Twistringen - An Unterführung stecken geblieben

Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag gegen 10.05 Uhr in Nordwohlde, Bremer Straße (B 51) Einmündung Stühren, wurden drei Personen verletzt. Eine 80-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw an der Einmündung auf die Bremer Straße einbiegen. Sie übersah dabei den Pkw eines 58-jährigen Fahrers und seiner 57-jährigen Mitfahrerin. Bei der Kollision der beiden Pkw wurde der 58-jährige Fahrer ...

