Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Zugbegleiterin geschlagen - Syke, Unfallflucht auf Parkplatz - Wagenfeld, Einbruch in Kindergarten ---

Diepholz (ots)

Syke - Zugbegleiterin geschlagen

Eine 37-jährige Frau hat am Dienstagnachmittag gegen 15.55 Uhr im Zug eine Zugbegleiterin geschlagen und geschubst. Die 58-jährige Zugbegleiterin wurde von der Frau während einer Fahrkartenkontrolle im Zug aggressiv angegangen, geschlagen und geschubst. Die Zugbegleiterin rief die Polizei, die die Frau beim Halt des Zuges im Bahnhof Syke antreffen konnte. Gegen die 37-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Ein Schaden von mindestens 5000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße Nr.64 verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte hat mit seinem Fahrzeug in der Zeit zwischen 08.20 Uhr und 09.20 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen Pkw BMW beschädigt. Ohne seinen Pflichten nachzukommen flüchtete der Unbekannte. Am beschädigten BMW entstand ein erheblicher Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Wagenfeld - Einbruch in Kiga

Unbekannte sind in der Nacht von Montag, 17.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07.00 Uhr, in den Kindergarten in Ströhen, Mindener Straße, eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, um in den Kindergarten zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten der oder die Täter ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell