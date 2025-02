Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Erfurt (ots)

Große Beute machte ein Einbrecher in den vergangenen Tagen in Erfurt. Der Unbekannte war in ein Mehrfamilienhaus in der Michaelistraße eingedrungen. Im Kellergeschoss machte er sich auf Beutezug und brach das Schloss einer Kellerbox auf. Darin fand er ein Mountainbike der Marke "Haibike" im Wert von fast 7.800 Euro. Er durchtrennte das Sicherheitsschloss am Fahrrad und flüchtete damit unerkannt. Der Besitzer bemerkte den Einbruch am Montagmorgen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell