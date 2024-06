Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 73-jähriger Mofafahrer bei Unfall schwer verletzt

Anklam (ots)

Am heutigen Tag (20.06.2024) gegen 08:30 Uhr befuhr ein 73-jähriger Deutscher mit seinem E-Roller (Mofa) den Bürgersteig in der Lindenstraße in Anklam. Als er von diesem auf den Parkplatz eines Kaufhauses fahren wollte, überfuhr der 73-Jährige die Bürgersteigkante und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Am Lenkrad des Fahrzeugs entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Der E-Roller wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell