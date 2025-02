Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 66.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Montagmorgen ereignete sich in Erfurt ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 45-Jährige war mit ihrem BMW gegen 07:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Erfurt und Waltersleben unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen musste die Frau einem Hindernis auf der Fahrbahn ausweichen und kam von der Straße ab. Dort kollidierte sie mit einer Ampel, die sie mit ihrem Fahrzeug mehrere Meter weit mitriss. Die 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug sowie an der Fahrbahn entstand ein Gesamtschaden von etwa 66.000 Euro. (SE)

