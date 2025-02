LPI-EF: 60 kg Kupfermetall sichergestellt

Erfurt (ots) - In Erfurt erstattete Samstagvormittag ein Mann Anzeige bei der Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Ein Einbrecher war von Freitag auf Samstag in ein Mehrfamilienhaus am Moskauer Platz eingedrungen. Im Untergeschoss brach der Täter ein Kellerabteil auf und fand darin zwei Pedelecs der Marke "Velo de Ville". Diese waren zusätzlich mit einem Schloss gesichert, welches kein Hindernis ...

mehr