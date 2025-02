LPI-EF: Goldfarbenes Fahrrad sucht seine Besitzer

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Samstag versuchte eine Frau in einer Erfurter Bar mit Falschgeld zu bezahlen. Gegen 01:00 Uhr beabsichtigte die 37-Jährige, ihre Getränkerechnung zu begleichen und übergab einem Mitarbeiter einen 20-Euro-Schein. Diesen wollte die Frau zuvor an einem Geldautomaten abgehoben haben. Der Mitarbeiter wurde misstrauisch und überprüfte den Schein. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um Falschgeld handelte. Die Polizei wurde hinzugerufen. Die ...

