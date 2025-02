LPI-EF: Mit intimen Aufnahmen erpresst

Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Urbicher Kreuz im Erfurter Süden, als ein PKW in das Gleisbett der Straßenbahn fuhr. Nachdem die Beamten vor Ort eingetroffen sind, haben diese festgestellt, dass der 38-jährige polnische Staatsbürger deutlich alkoholisiert ist. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. ...

mehr