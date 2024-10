POL-BN: Telefonbetrüger scheiterten in Königswinter - Falsche Staatsanwälte konnten Nachfragen nicht beantworten - Kripo ermittelt

Bonn-Rüngsdorf (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg nahm am Dienstag (01.10.2024) einen 27-jährigen Mann in Rüngsdorf vorläufig fest. Er war gegen 23:50 Uhr einem Zeugen aufgefallen, weil er sich an den Eingangstüren zu zwei Wohnhäusern an der Basteistraße zu schaffen machte. Der ...

mehr