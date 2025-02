Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Pedelecs aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt erstattete Samstagvormittag ein Mann Anzeige bei der Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Ein Einbrecher war von Freitag auf Samstag in ein Mehrfamilienhaus am Moskauer Platz eingedrungen. Im Untergeschoss brach der Täter ein Kellerabteil auf und fand darin zwei Pedelecs der Marke "Velo de Ville". Diese waren zusätzlich mit einem Schloss gesichert, welches kein Hindernis für den Täter darstellte. Er schnappte sich die beiden Fahrräder sowie diverses Werkzeug und flüchtete mit seiner Beute im Wert von etwa 4.500 Euro. Der 68-jährige Anwohner bemerkte den Einbruch Samstagvormittag gegen 10:15 Uhr und brachte diesen bei der Polizei zur Anzeige. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell