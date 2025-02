Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb scheitert an Zigarettenautomat

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag hatte es in Erfurt ein erfolgloser Dieb auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Der Unbekannte hatte gegen 00:15 Uhr einen Getränkeladen betreten. Dort hing ein Zigarettenautomat, an dem sich der Mann zu schaffen machte. Er versuchte mit brachialer Gewalt die Abdeckung zu öffnen. An seinem Vorhaben scheiterte er jedoch und so musste er mit leeren Händen die Flucht ergreifen. Am Automaten entstand einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei wurde hinzugerufen und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Einbruchs im Versuch aufgenommen. (SE)

