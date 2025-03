Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Einbruch in den Verkaufscontainer eines Sportvereins

Lübeck (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.03.-02.03.2025) brachen Unbekannte in einen Verkaufscontainer eines Sportvereins in St. Lorenz ein. Der oder die Täter entwendeten Lebensmittel, Getränke und einen Akkuschrauber. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen hatte der Platzwart den Diebstahl bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Täter sich zunächst auf unbekannte Weise Zutritt zum Sportplatz in der Ziegelstraße verschafft. Anschließend haben sie gewaltsam die Tür des dortigen Verkaufscontainers geöffnet. Aus diesem wurden Lebensmittel und Getränke entwendet, die für den Verkauf bei Veranstaltungen gedacht waren. Zusätzlich nahmen die Täter noch einen Akkuschrauber mit. Durch den Diebstahl und die Beschädigung des Containers entstand ein Schaden in Höhe von circa 550EUR.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Lübeck dringend Zeugen, denen in der Tatzeit vom Freitagabend ab 22:00 Uhr bis zum Samstagmorgen bis 07:00 Uhr verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche im Bereich des Sportplatzes in der Ziegelstraße in Lübeck aufgefallen ist.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0451 131-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell