BPOL NRW: Nach Ladendiebstahl - Täter greifen Ladendetektiv und Bundespolizisten an

Hagen, Düsseldorf (ots) - In den Abendstunden des 27. Januars kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Reisenden in einer S-Bahn, welche sich im Hauptbahnhof Hagen befand. Die Überprüfung des Mannes zeigte, dass dieser bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 22:45 Uhr führte die Bundespolizei eine Streifentätigkeit im Hagener Hauptbahnhof durch. In der ...

