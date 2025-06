Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht mit drei Verletzten rasch geklärt

Heidelberg (ots)

Eine Unfallflucht im Stadtteil Neuenheim mit Beteiligung einer Straßenbahn, bei der drei Fahrgäste verletzt wurden, konnte am Dienstagvormittag rasch geklärt werden.

Ein zunächst unbekannter Kleintransporter-Fahrer war kurz nach 10 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Handschuhsheim unterwegs. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bunsengymnasium" wollte er nach links in die Straße "Im Neuenheimer Feld" einbiegen. Dabei übersah er eine von hinten in gleicher Richtung herannahende Straßenbahn. Als er diese wahrnahm, brach er den Abbiegevorgang ab. Dennoch musste der Fahrer der Straßenbahn eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die starke Bremsung der Bahn stürzten drei Fahrgäste und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur Untersuchung und Behandlung vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Der Fahrer des Transporters bemerkte zwar die Bremsung der Bahn, entschuldigte sich und fuhr anschließend einfach davon.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten sowohl der Fahrzeughalter als auch der 42-jährige Fahrer des Transporters rasch ermittelt werden. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell