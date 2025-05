POL-OF: Unfall an Bahnübergang

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Jugendliche in Linienbus geschlagen und beleidigt - Hanau (lei) Nachdem eine Jugendliche am Dienstag in einem Linienbus körperlich und verbal angegangen wurde, laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die 16-Jährige, so die bisherigen Erkenntnisse, sei ...

mehr