POL-OF: Streit zwischen Hundebesitzern eskalierte; Vier Täter griffen Mann an: Polizei bittet um Hinweise; Wer hat den grauen Golf angedotzt? und mehr

1. Streit zwischen Hundebesitzern eskalierte - Offenbach

(cb) Gassigehen mit dem Hund soll ja bekanntlich für Mensch und Vierbeiner gesund sein. Doch leider war dies am Donnerstagmorgen nicht der Fall; hier endete eine Auseinandersetzung zwischen zwei Hundebesitzern im Bierbrauerweg mit einer Faust im Gesicht und nun eingeleiteten Ermittlungen. Ein 46 Jahre alter Hundebesitzer ging kurz vor 7 Uhr im angrenzenden Waldstück mit seinem Hund Gassi, als vier Hunde eines Unbekannten auf ihn und sein Tier zu gerannt kamen. Um seinen vierbeinigen Begleiter zu schützen, hatte der Offenbacher sich zwischen die Tiere gestellt und wollte die angreifenden Hunde abwehren. Daraufhin kam der zwischen 45 und 50 Jahre alte andere Hundebesitzer auf ihn zu und schlug ihm zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Als der 46-Jährige daraufhin am Boden lag, habe der Angreifer nochmals nach ihm getreten und ihn dabei beleidigt. Im Anschluss sei der Mann, welcher ein schwarzes Oberteil und eine weinrote Hose trug, mit seinen Hunden in Richtung Bieberer Straße geflüchtet. Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Vier Täter griffen Mann an: Polizei bittet um Hinweise - Offenbach

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Donnerstagabend, gegen 19.10 Uhr, in der Krafftstraße (10er-Hausnummern) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Vier bislang unbekannte Täter griffen, so die bisherigen Erkenntnisse, gemeinschaftlich einen Mann an. Dabei schlugen und traten sie mehrfach auf den offensichtlich stark alkoholisierten 37-Jährigen ein. Zwei der Täter sollen den Mann zudem mit Bierflaschen geschlagen haben. Durch den Angriff erlitt der 37-Jährige unter anderem einen Cut an der Stirn sowie mehrere Hämatome; er wurde zunächst im Rettungswagen behandelt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die vier Täter, die allesamt 40 bis 45 Jahre alt waren, flohen anschließend zu Fuß. Einer war etwa 1,80 Meter groß, hatte graue Haare, einen grauen Bart und eine kräftige Statur. Dieser war mit einem roten Oberteil bekleidet. Einer trug eine hellblaue Jogginghose und ein hellblaues T-Shirt. Nähere Personenbeschreibungen liegen der Polizei aktuell nicht vor. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte umgehend bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Unfall während Überholvorgang - Langen

(cb) Während eines Überholvorgangs am Donnerstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 486 (Gemarkung Langen) zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem insgesamt ein Sachschaden von etwa 5.200 Euro entstand. Ein 25 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Ford Mondeo soll trotz geltenden Überholverbotes einen Brummi im dortigen Kurvenbereich überholt haben. Während des Überholens kam diesem ein Fahrzeug entgegen, weshalb der Ford-Lenker stark abbremsen und nach rechts einlenken musste. Hierbei stieß der schwarze Ford mit dem vor ihm fahrenden Laster zusammen. Der schwarze Wagen war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille, weshalb ihm auf der Dienststelle Blut abgenommen wurde. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 an die Polizei in Langen.

4. Wer hat den grauen Golf angedotzt? - Obertshausen

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen grauen Golf, der auf dem Kundenparkplatz in der Erzbergerstraße (einstellige Hausnummern) parkte, beschädigte. Vermutlich dotzte dieser den grauen VW beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrerseite an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten nachzukommen. Die Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag, zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr. Die Polizei in Heusenstamm nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

