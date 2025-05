Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Waldbrand bei Großauheim: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Hanau / Großauheim (ots)

(lei) Ein Feuer in einem Waldstück bei Großauheim hat am frühen Donnerstagnachmittag zum Ausrücken von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 13 Uhr wurde den Einsatzkräften ein sich schnell ausbreitendes Feuer in der Poltannenschneise gemeldet - ein Waldweg, der von der Straße "Am Neuwirtshaus" abgeht. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften und Fahrzeugen im Einsatz und begann umgehend den Löschangriff, der sich aufgrund der schwierigen Bedingungen länger hinzog. Gegen 14.30 Uhr war das Feuer dann jedoch unter Kontrolle. Letztlich fiel den Flammen eine in Aufforstung befindliche Fläche von schätzungsweise 6.000 Quadratmetern zum Opfer. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Brandursache ist zwar noch unklar, die Polizei schließt derzeit jedoch Brandstiftung nicht aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123).

Offenbach, 15.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell