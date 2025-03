Polizei Bielefeld

POL-BI: Neue Bezirksdienstbeamtin in Hillegossen

Bielefeld (ots)

LR / Bereits seit dem 01.01.2025 hat Polizeihauptkommissarin Melanie Jarcke ihr Büro in Hillegossen, an der Detmolder Straße, bezogen. Sie löst den Kollegen Jörg Gärtner ab, welcher sich bereits in seine wohlverdiente Pension verabschiedet hat.

Frau Jarcke begann ihre Ausbildung bei der Polizei in Stukenbrock und durchlief danach verschiedenste Stationen. Neben dem klassischen Wach- und Wechseldienst, war sich auch in der Einsatzhundertschaft unterwegs, bevor sie 2006 endgültig im Streifendienst der Polizeiwache Süd für 18 Jahre ihre "Heimat" fand.

Die naturverbundene Polizeihauptkommissarin ist privat gerne sportlich unterwegs, sei es zu Fuß mit Hund, auf dem Pferd oder mit ein paar mehr Pferdestärken auf dem Motorrad.

Ihren Bereich hat sich die Bezirksdienstbeamtin bereits genau angeschaut und erste Verknüpfungen zu Schulen und Kindergärten hergestellt. Auch in Zukunft möchte Frau Jarcke erkennbar und präsent in ihrem Bezirk sein und ein Ohr für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger haben.

