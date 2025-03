Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB2 - Bielefeld: eine lebensgefährlich verletzte Person und hoher Sachschaden nach Unfall am "Bielefelder Berg" - Zeugen gesucht

(PP/MS) Am frühen Mittwochabend, 12.03.2025, kam es bei einem Unfall auf der A2, zwischen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd, zu einer Vollsperrung mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger rumänischer Fahrer eines Autotransporters mit Anhänger den rechten Fahrsteifen der A2 in Richtung Dortmund. Im weiteren Verlauf der Fahrt kam der Autotransporter aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und kippte auf die rechte Seite. Dabei wurde der 39-jährige Beifahrer, welcher ebenfalls aus Rumänien stammt, im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Autotransporter sowie an den drei transportierten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro. Bei den transportierten Fahrzeugen handelte es sich um zwei BMWs und einen Skoda. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die Autobahn für ca. drei Stunden voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallselle vorbei geleitet werden. Der Verkehr staute sich auf bis zu fünf Kilometer. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit Hinweisen zum Unfallhergang beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

