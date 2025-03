Polizei Bielefeld

POL-BI: Folgenschwerer Unfall mit einem E-Scooter auf dem Ostring

Bielefeld (ots)

HAK / Bielefeld / Bechterdissen - Am heutigen Tage, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Bielefelder mit einem E-Scooter die Bechterdisser Straße vom Kreisel Ludwig-Erhard-Alle kommend in Richtung Oldentrup. An der großen Kreuzung des Ostrings missachtete er nach Zeugenaussagen jedoch die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und überquerte den Ostring ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei wurde er von einem 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Enger, welcher mit seinem Mercedes von links aus Fahrtrichtung B66 kam, von diesem aufgeladen. Durch den Aufprall wurde der e-Scooter in zwei Teile gerissen und der 18-Jährige verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen dem naheliegenden Krankenhaus Mitte zugeführt. Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

