POL-BI: Warnung: Betrugsanrufe von falschen Polizeibeamten

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brake - Einer 75-jährigen Bielefelderin ist am Montagmorgen, 10.03.2025, in einem Discoutmarkt ihr Portemonnaie aus einem Einkaufswagen gestohlen worden. Als die Seniorin gegen 09:30 Uhr das Geschäft an der Braker Straße, in Höhe der Grundstraße, betrat, stellte sie ihre Handtasche in den vorderen abgetrennten Teil eines Einkaufswagens. In der Tasche befand sich auch ihre große ...

mehr