Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl während des Einkaufs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - Einer 75-jährigen Bielefelderin ist am Montagmorgen, 10.03.2025, in einem Discoutmarkt ihr Portemonnaie aus einem Einkaufswagen gestohlen worden.

Als die Seniorin gegen 09:30 Uhr das Geschäft an der Braker Straße, in Höhe der Grundstraße, betrat, stellte sie ihre Handtasche in den vorderen abgetrennten Teil eines Einkaufswagens. In der Tasche befand sich auch ihre große schwarze Geldbörse. Bei der Erstattung einer Strafanzeige äußerte die 75-Jährige die Vermutung, dass jemand ihre Handtasche geöffnet habe, als sie sich an einem Kühlregal nach unten beugte. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen konnte sie nicht geben.

Im Rahmen der Kampagne "Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs.", informiert die Polizei zum Thema Taschendiebstahl und Prävention:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Taschendiebstahl unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell