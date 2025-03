POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt durch Unterlassen: MK "Insel" in Bad Salzuflen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sieker- An der Oldentruper Straße ist am Montagvormittag, 10.03.2025, ein Ford Fiesta gestohlen worden, der vor einer Firma abgestellt war. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist ersichtlich, wie ein dunkelbekleideter Mann gegen 10:20 Uhr auf den unverschlossenen Pkw zugeht und einsteigt. Mit dem, im Auto, vorgefundenen Schlüssel startete der Unbekannte den Motor und verließ das Firmengelände an der Straße Am Großmarkt. Der ...

