POL-BI: Vier PKW zerkratzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nachdem Täter am Donnerstag, 06.03.2025, ein verschlossenes Fahrrad stehlen konnten, ließen sie es wenig später auf der Flucht vor der Polizei zurück. Ein 16-jähriger Bielefelder verschloss sein Fahrrad gegen 14:30 Uhr an einem Fahrradständer vor einem Gebäude an der August-Bebel-Straße, nahe dem Van-Randenborgh-Weg. Als er gegen 16:00 Uhr zurück kam, stellte er das Fehlen ...

mehr