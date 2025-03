POL-BI: Einladung des Polizeipräsidiums Bielefeld zur Pressekonferenz "Jahresbilanz Verkehr 2024"

Bielefeld (ots) - HAK / Bielefeld / Bechterdissen - Am heutigen Tage, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Bielefelder mit einem E-Scooter die Bechterdisser Straße vom Kreisel Ludwig-Erhard-Alle kommend in Richtung Oldentrup. An der großen Kreuzung des Ostrings missachtete er nach Zeugenaussagen jedoch die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und überquerte den Ostring ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. ...

mehr