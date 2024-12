FW Düren: FW Düren: Zimmerbrand in Düren-Niederau

Feuerwehr Düren

Zimmerbrand in Düren-Niederau

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag, um 15:22 Uhr, erhielt die Leitstelle des Kreises Düren Kenntnis über ein Brandereignis in einer Wohnung in der Ortslage Niederau. Diese alarmierte die Feuerwehr Düren mit dem Einsatzstichwort BD2 "Zimmerbrand". Vor Ort wurde das Meldebild bestätigt. Da unklar war, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufhielten, wurden durch den Einsatzleiter der Feuerwehr weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nachalarmiert. Neben der Brandbekämpfung wurde gleichzeitig die Personensuche durch Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. In dem betroffenen Gebäude wurden keine Personen vorgefunden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräfte im Einsatz für Düren.

