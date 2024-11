Feuerwehr Düren

FW Düren: Wohnungsbrand am Freitagvormittag im Dürener Grüngürtel

Düren (ots)

Am Freitagvormittag, um 09:46 h, wurde die Feuerwehr Düren zu einem Wohnungsbrand in die Pestalozziestraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die gemeldete Lage. Es konnte ein ausgedehnter Zimmerbrand im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Ein Großteil der Bewohner des Hauses haben das Gebäude sicher verlassen können. Eine Bewohnerin wurde in Ihrer Wohnung durch die Feuerwehr betreut. Die Drehleiter wurde unmittelbar in Stellung gebracht, parallel ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr in die Wohnung zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Betroffene Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Verletzt wurde Niemand. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen war der Einsatz nach ca. einer Stunde beendet. Bis auf die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten nach dem Einsatz alle Bewohner zurück in Ihre Wohnungen. Die Feuerwehr Düren war mit 38 Einsatzkräften und 13 Einsatzfahrzeugen vor Ort.

