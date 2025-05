Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Großangelegte Kontrollaktionen sowie Informationsveranstaltung im Rahmen des länderübergreifenden Sicherheitstags

Südosthessen (ots)

Zivilfahnder auf Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs

(fg) Unter anderem die Spezialisten des Sachgebiets "TRuP" (Tuner, Raser und Poser) der Operativen Einheit Bundesautobahn waren am Dienstag ab 8 Uhr im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen unterwegs, ahndeten zahlreiche Verstöße und fertigten diverse Strafanzeigen. Unterstützung bei den großangelegten Kontrollaktionen, welche im Rahmen des hessenweiten sowie länderübergreifenden Sicherheitstages stattfanden, gab es von der bayerischen Polizei, vom Polizeipräsidium Mittelhessen sowie präsidiumsintern von der Verkehrsinspektion. Zeitweise waren über zehn Streifenwagen im Einsatz, deren Besatzungen 81 Fahrzeuge und 115 Personen auf den Bundesautobahnen (A 3, A 45, A 66 und A 661) und den Bundesstraßen (B 45 und B 43a) anhielten und kontrollierten.

Hierbei ahndeten die Ordnungshüter 16 Ordnungswidrigkeiten; 14 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, wovon vier mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Zwei Kontrollierte nutzten während der Fahrt das Mobiltelefon. Des Weiteren wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Amphetamin und eine wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Bei einem Autofahrer stellten die Polizisten 0,2 Gramm Crystal sicher.

Gegen 18 Uhr kontrollierte eine "TRuP"-Streife in Hanau einen Ford Mustang und dessen Fahrer. Der Wagen wies offensichtlich zahlreiche technische Veränderungen auf; unter anderem einen großen Heckspoiler auf dem Kofferraumdeckel und eine umgebaute Abgasanlage mit Klappensteuerung. Der Mustang wurde sodann sichergestellt und abgeschleppt. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von 90 Euro zuzüglich entsprechender Verfahrenskosten. Das Auto wird nun einem Sachverständigem vorgeführt.

Bei einer Kontrolle eines Audi A 6 mit GG-Kennzeichen auf der Autobahn 661 in Höhe Offenbach, stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren. Diese Kennzeichen waren zur Entstempelung ausgeschrieben und das Auto an sich war nicht zugelassen. Der 28 Jahre alte Verkehrsteilnehmer hatte zudem keine erforderliche Fahrerlaubnis und einen Teleskopschlagstock unter dem Fahrersitz liegen. Auf den Mann, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, kommen nun mehrere Strafanzeigen zu; unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem steht ein Verstoß gegen das Waffengesetz im Raum.

Gegen 20.30 Uhr stellte eine Streife ein mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit fahrendes Motorrad in Rodgau fest. Bei der anschließend geplanten Kontrolle soll der Motorradfahrer innerorts auf über 100 Stundenkilometer beschleunigt haben. Beim Davonfahren soll der Motorrad-Fahrer, der auf einem Zweirad der Marke Husqvarna unterwegs war, über eine rotzeigende Ampel gefahren sein. Hierdurch soll ein anderer Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt worden sein. Die Nachfahrt der Streife wurde aufgrund der potentiellen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmenden abgebrochen. Beim Aufsuchen der Halteranschrift trafen die Beamten einen 25-Jährigen an, welcher augenscheinlich sehr aufgewühlt sowie nervös wirkte und Motorrad-Unterwäsche trug. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des mutmaßlichen Motorrad-Fahrers beschlagnahmt. Zuvor fand die Streife in der Wohnung entsprechende Motorrad-Kleidung. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die Nachfahrt wurde zudem mit der im Zivilfahrzeug verbauten Videotechnik aufgezeichnet. Zeugen oder Geschädigte melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

Darüber hinaus richtete die Verkehrsinspektion am Dienstag zwei stationäre Geschwindigkeitsmessstellen ein; zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr an der Autobahn 45 im Bereich des Seligenstädter Dreiecks sowie ab 12.15 Uhr für rund zwei Stunden an der Bundesstraße 45 an der Anschlussstelle Hanau. Hierbei durchfuhren 3.922 Fahrzeuge die beiden errichteten Kontrollstellen. 229 Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen; hieraus resultierten 161 Verwarnungen, 66 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie zwei Fahrverbote.

Hanau

Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Hanau I, Großauheim und Maintal, führten in der Konrad-Adenauer-Straße zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch. Währenddessen wurden insgesamt 18 Fahrzeuge kontrolliert. Die durchgeführten Kontrollmaßnahmen stießen auf großen Zuspruch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Die durchweg positive Resonanz zeigte sich auch in insgesamt 14 Bürgergesprächen, bei denen die Ordnungshüter transparent den Hintergrund der Kontrollen erklärten. Der Großteil der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgegebene Geschwindigkeit; es wurden einige, jedoch geringfügige Überschreitungen, festgestellt.

Bad Orb

Zwischen 9 und 17 Uhr fanden zudem Kontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bad Orb statt. So vollstreckten die Kontrollkräfte einen Haftbefehl in der Rhönstraße und brachten den Beschuldigten nach vollendeter Wohnungsdurchsuchung in eine Justizvollzugsanstalt. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung hatten die Ermittler zwei Zufallsfunde zu verzeichnen: sie stellten ein zur Fahndung ausgeschriebenes Mobiltelefon sowie sechs pyrotechnische Gegenstände sicher. Des Weiteren nahmen sie zwei Tablets und mehrere Mobiltelefone mit. Bei den beiden Kontrollstellen am Busbahnhof in Bad Orb sowie dem Bahnhof in Bad Soden-Salmünster ahndeten die Ordnungshüter unter anderem einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren in Nidderau

Ab 15 Uhr fand am Dienstagnachmittag zudem eine Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren im Familienzentrum der Stadt Nidderau statt. Unter Mitwirkung der Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Silke Rübmann sowie den beiden Sicherheitsberatern für Senioren, Herrn Voelcker und Herrn Rekers, wurden die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die Themen "Enkeltrick, Taschendiebstahl, Einbruchsschutz & Co" informiert. Die Referenten gaben hilfreiche Tipps und bestmögliche Verhaltensregeln für den "Ernstfall". Der Initiator dieser Veranstaltung war der städtische Seniorenbeirat. Die Teilnehmenden konnten sich am Ende der Veranstaltung Infobroschüren und Ratgeber mit nach Hause nehmen.

Hintergrund: 8. Länderübergreifender Sicherheitstag

Koordiniert durch das Hessische Landeskriminalamts (HLKA) beteiligten sich in Hessen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus allen sieben hessischen Polizeipräsidien an den Kontroll- und Fahndungsaktionen. Hessenweit waren fast 1.000 Einsatzkräfte an dem Sicherheitstag beteiligt. Der Schwerpunkt des diesjährigen Sicherheitstages, der eine Kooperation zwischen des Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen darstellt, lag auf der Bekämpfung der Rohheits- und Gewaltkriminalität. Hessenweit wurden mehr als 3.450 Personen kontrolliert, 42 Personen festgenommen sowie 10 Haftbefehle vollstreckt. Des Weiteren wurden 113 Strafanzeigen gefertigt und 350 Ordnungswidrigkeiten erfasst.

Offenbach, 15.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

