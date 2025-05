POL-OF: 50.000 Euro Schaden nach Balkonbrand

Dietzenbach (ots) - (lei) Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger am Mittwochabend an der Kreuzung Velizystraße / Theodor-Heuss-Ring sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18 Uhr, so die bisherigen Informationen, überquerte ein 81 Jahre alter Mann zu Fuß die Bundesstraße 459 ...

mehr