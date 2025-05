Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei sucht nach Unfallzeugen: 81-jähriger Fußgänger bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Dietzenbach (ots)

(lei) Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger am Mittwochabend an der Kreuzung Velizystraße / Theodor-Heuss-Ring sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 18 Uhr, so die bisherigen Informationen, überquerte ein 81 Jahre alter Mann zu Fuß die Bundesstraße 459 (Velizystraße), als es zur Kollision mit einem Audi kam, der von einem 25-Jährigen gesteuert wurde. Der Fußgänger wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen, zu deren weiteren Behandlung er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der genaue Hergang und die Verursacherfrage sollen nun durch einen beauftragten Gutachter geklärt werden, der an die Unfallstelle hinzugezogen wurde. Für die Untersuchungen wurde unter anderem der A7 sichergestellt. Insbesondere gilt es nun die Ampelschaltung für beide Unfallbeteiligten aufzuklären.

Die Velizystraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen bis etwa 20.30 Uhr gesperrt. Die eindringliche Bitte der Polizei: Zeugen des Unfallgeschehen sollen sich bei der Polizeistation Dietzenbach melden (06074 837-0).

Offenbach, 15.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

