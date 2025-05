Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Konflikt im Straßenverkehr uferte aus: Ermittlungen wegen Körperverletzung; Vermessungsgerät und Laptop aus Baucontainer gestohlen; Verdacht der Unfallflucht: Geschädigter bitte melden! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Konflikt im Straßenverkehr uferte aus: Ermittlungen wegen Körperverletzung - Hanau / Klein-Auheim

(fg) Am Montagnachmittag uferte ein Konflikt im Straßenverkehr derart aus, sodass die Polizei nun wegen Körperverletzung ermittelt und einen unbekannten Autofahrer sucht. Dieser habe kurze schwarze Haare, gebräunte Haut, große Ohren und Tattoos an beiden Armen. Zudem war der Mann, der in einem Auto mit HU-Kennzeichenschildern unterwegs war, mit einem blauen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Er trug eine Apple-Watch mit orangefarbenem Armband. Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Quergartenweg im Bereich der einstelligen Hausnummern gegen 15.30 Uhr zu einem zunächst verbalen Konflikt zwischen den beiden Autofahrern. Der Unbekannte sei dann ausgestiegen und habe die Fahrertür des Geschädigten gegen dessen Bein gestoßen; außerdem habe er zwei Mal ins Gesicht seines Gegenübers geschlagen. Anschließend machte er sich davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache der Polizeistation Hanau.

2. Verdacht der Unfallflucht: Geschädigter bitte melden! - Maintal / Dörnigheim

(cb) Wer parkte am Dienstagvormittag im Bereich der Hintergasse (10er-Hausnummern) und hat jetzt einen Unfallschaden an seinem Fahrzeug festgestellt? Das fragt die Polizei in Maintal. Der Unfallverursacher meldete sich am Dienstag bei der Polizei und gab an, gegen 8.45 Uhr, mit seinem weißen Transporter im Vorbeifahren einen dort parkenden Wagen touchiert zu haben. Der Unfallgegner ist zurzeit nicht bekannt, weshalb die Polizei nun nach dem Geschädigten sowie Zeugen des Unfalls sucht. Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06181 4302-0- entgegengenommen.

3. Vermessungsgerät und Laptop aus Baucontainer gestohlen - Gelnhausen

(fg) Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr, in der Seestraße in einen Baucontainer einer dortigen Baustelle und nahmen ein digitales Vermessungsgerät sowie einen Laptop mit. Die Baustelle befindet sich im Bereich der 10er-Hausnummern. Bislang liegen der Kriminalpolizei keine Hinweise auf die Täter vor, weshalb Zeugen gesucht werden. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Schwarzer SUV touchierte Rollerfahrer: eine Person leicht verletzt - Sinntal / Oberzell

(cb) Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV soll am Freitag, gegen 16.20 Uhr, beim Überholvorgang auf der Kreisstraße 939 zwischen Oberzell und Speicherz einen Rollerfahrer auf seinem Zweirad touchiert haben. Durch den Unfall stürzte der 72-jährige Mopedfahrer und verletzte sich am Ellenbogen. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Am Roller entstand zudem ein Sachschaden von schätzungsweise 400 Euro. Zeugen setzten sich bitte mit den Beamten in Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0 in Verbindung.

Offenbach, 14.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

